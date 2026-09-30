Lagi, KPK Panggil Aspri Ridwan Kamil saat Jabat Gubernur Jabar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Randy Kusumaatmadja sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Rabu (30/9/2026). Ia merupakan asisten Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 2018-2023.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Pemanggilan Randy bersama satu saksi lainnya, yakni Reja Muhammad Yusuf Tojiri - Group Head Pengadaan - Divisi Umum Bank BJB Pusat.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan dua saksi yang dimaksud.

Sebelumnya, KPK memeriksa Randy pada Senin 14 September 2026. Kala itu, ia dipanggil bersama Befiboi Rizqi Nurkanda selaku eks Staf Honorer Bagian Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat, dan Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga.