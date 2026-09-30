KPK Geledah Kantor Bela Parahyangan Terkait Kasus ATR/BPN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PT Bela Parahyangan yang berada di wilayah Bandung Barat pada Selasa (29/9/2026). Penggeledahan ini bagian penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB).

"Penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di salah satu pihak swasta, yaitu pihak Bela Parahyangan, yang merupakan salah satu pihak swasta yang diduga juga memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan HGB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Menurut Budi, posisi perusahaan tersebut menyerupai PT Summarecon yang diduga mengakali pengurusan HGB untuk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Budi belum mengungkap apa saja yang ditemukan tim Lembaga Antirasuah dalam giat tersebut.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.

Dari sana, KPK menemukan amplop berisi uang ratusan juta rupiah dan perhiasan yang diduga emas. Selain itu, juga ditemukan sejumlah rekening ATM yang diduga menjadi tempat penampungan setoran uang dari kantor pertanahan (kantah) di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.