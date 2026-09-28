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Bupati Gowa Dicekal ke Luar Negeri Buntut Kasus Pemerasan-TPPU

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |19:05 WIB
Bupati Gowa Dicekal ke Luar Negeri Buntut Kasus Pemerasan-TPPU
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (Foto: Dok Gowakab.go.id)
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JAKARTA - Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) dan Polda Sulawesi Selatan melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Subdirektorat Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, AKBP Jufri mengatakan, penyidik telah mengirim sejumlah surat kepada pihak terkait setelah penetapan tersangka.

"Terkait dengan tindak lanjut penetapan tersangka dilakukan oleh Kortas bersama Polda Sulsel, Polresta Gowa kemarin, kami mengajukan sejumlah surat kepada Mendagri, gubernur dan saksi," kata Jufri, Senin (28/9/2026).

Sedikitnya ada lima surat yang dikeluarkan penyidik dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan TPPU terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa 2025-2026.

"Pertama, memberikan surat pemberitahuan kepada Mendagri melalui Kortastipidkor terkait dengan penetapan tersangka. Kedua, mengeluarkan surat permohonan untuk pencegahan ke luar negeri terhadap saudari HT," ujarnya.

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