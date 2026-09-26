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Bupati Gowa Sitti Husniah Adik Komjen Fadil Imran, Kortas Tipikor: Tidak Ada Intervensi!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |10:24 WIB
Bupati Gowa Sitti Husniah Adik Komjen Fadil Imran, Kortas Tipikor: Tidak Ada Intervensi!
Mantan Astamaops Polri Komjen (Purn) Fadil Imran/ist
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JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menegaskan, penyidikan kasus dugaan pemerasan dan TPPU Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan, pihaknya bebas dari intervensi meskipun Sitti Husniah merupakan adik kandung dari mantan Astamaops Polri Komjen (Purn) Fadil Imran.

"Tidak ada hubungannya, tidak ada, tak ada intervensi," kata De Deo kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Dalam perkara ini, Kortas Tipikor menetapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka kasus pemerasan dan TPPU.

De Deo mengatakan, dalam kasus ini ada empat aksi pemerasan yang dilakukan oleh Sitti Husniah. Pertama terkait dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

Kasus kedua, pemerasan dilakukan Sitti kepada Indomaret dengan dalih sebagai CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru.

Kasus pemerasan ketiga, kata dia, terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring. Dalam kasus ini, Sitti meminta 1 unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2.

 

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