Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kortas Tipikor Polri Geledah Rujab dan Kantor Bupati Gowa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |10:36 WIB
Kortas Tipikor Polri Geledah Rujab dan Kantor Bupati Gowa
Police Line (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, menggeledah Rumah Jabatan (Rujab) dan Kantor Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin 21 September 2026, dan melibatkan tim gabungan dari Kortas Tipikor Polri, Polda Sulawesi Selatan, serta Polresta Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipikor Polri, Brigjen Hernowo Yulianto membenarkan adanya kegiatan tersebut.

"Telah dilakukan rangkaian proses penyidikan tindak pidana korupsi berupa tindakan penggeledahan rumah jabatan Bupati Gowa dan Kantor Bupati Gowa oleh tim gabungan antara Kortas Tipikor Polri dan Polda serta Polresta Gowa," kata Hernowo saat dikonfirmasi awak media, Selasa (22/9/2026).

Hernowo menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan di Kabupaten Gowa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242774//bareskrim_polri-0oHV_large.jpg
Dugaan Korupsi Tanah Rp4,8 Triliun di Bali, Polri Periksa Pihak ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242679//polri-qdjT_large.jpg
Bareskrim: 95 Korporasi Masuk Tahap Penyelidikan-Penyidikan Terkait Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242212//ilustrasi-mRJp_large.jpg
WNA Malaysia Laporkan Kombes Polri ke Bareskrim atas Dugaan Penipuan Tambang Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240607//kabareskrim-exbj_large.jpg
Kabareskrim Ungkap Ada 78 Titik Rawan Konflik Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240010//judi_online-7u4Q_large.jpg
Polri Bekukan Dana Website Judol yang Dikendalikan dari Luar Negeri Senilai Rp51,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239974//viral-EFTd_large.jpg
Fantastis! Website Judol yang Dikendalikan dari Luar Negeri Beromzet Triliunan Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement