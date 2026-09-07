Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Ungkap Ada 78 Titik Rawan Konflik Agraria

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |13:39 WIB
Kabareskrim Ungkap Ada 78 Titik Rawan Konflik Agraria
Kabareskrim Komjen Pol Syahardiantono RDPU di DPR (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Syahardiantono mengungkap, ada 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia. Hal itu diketahui dari laporan polisi yang terdata dalam aplikasi E-MP.

"Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi IMP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi, artinya ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia," ucap Syahar dalam RDPU RUU Reforma Agraria bersama Baleg DPR RI, Senin (7/9/2026).

Namun, Syahar menegaskan, Polri berprinsip pencegahan jauh lebih bermakna daripada sekadar penindakan. Ia menilai, penyelesaian akar permasalahan agraria menuntut kerja sama erat dari seluruh elemen negara.

"Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan dini konflik agraria, Polri secara aktif berkoordinasi dengan instansi terkait dan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan identifikasi dan verifikasi konflik agraria," kata Syahar.

Syahar menyampaikan, pihaknya selalu memetakan titik rawan konflik agraria di seluruh Tanah Air. Ia pun membeberkan penyebab konflik agraria yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172248/yandri-8WLE_large.jpg
Mendes: Pelaku yang Mengagunkan Desa untuk Lelang Seharusnya Dipidana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172199/dpr_ri-H5KP_large.jpg
Serap Aspirasi Petani, DPR Bakal Bentuk Pansus Konflik Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172188/sufmi-kTct_large.jpg
Mendes Ungkap Fakta Mengejutkan, Dua Desa di Bogor Masuk Daftar Lelang Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/337/3116143/dpr-DUmC_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Mediasi Konflik Masyarakat Adat di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/337/2886737/soroti-bentrok-rempang-dpr-seharusnya-bisa-dicegah-lewat-dialog-qxx4ci3kQP.jpg
Soroti Bentrok Rempang, DPR: Seharusnya Bisa Dicegah Lewat Dialog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/610/2878923/konflik-tanah-28-tahun-akhirnya-terselesaikan-menteri-hadi-jangan-terulang-lagi-cq0O7LtUce.jpg
Konflik Tanah 28 Tahun Akhirnya Terselesaikan, Menteri Hadi: Jangan Terulang Lagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement