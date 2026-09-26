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Polri Segera Periksa Bupati Gowa Terkait Dugaan Pemerasan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |20:30 WIB
Polri Segera Periksa Bupati Gowa Terkait Dugaan Pemerasan
Bupati Gowa Sitti Husniah Bakal Diperiksa Polri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, bakal segera memanggil Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Tim Penyidik Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Hernowo Yulianto mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan Sitti sebagai tersangka.

"Dalam waktu dekat kita akan lakukan pemeriksaan setelah penetapan tersangka," kata Hernowo kepada awak media, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Hernowo, dalam proses pemeriksaan tersebut penyidik juga akan menilai apakah Sitti perlu segera dilakukan penahanan atau tidak.

"Terkait dengan upaya paksa penahanan, tentunya kita lihat perkembangan dari hasil penyidikannya. Nanti kita akan melakukan penilaian dari aspek subjektivitas dari penyidik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan, terdapat empat dugaan aksi pemerasan yang dilakukan Sitti. Pertama, dugaan pemerasan terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

 

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