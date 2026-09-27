Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Duga Sejumlah Kantah Setoran ke Oknum BPN Jatim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |22:29 WIB
KPK Duga Sejumlah Kantah Setoran ke Oknum BPN Jatim
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah Kantor Wilayah (Kantah) di wilayah Jawa Timur melakukan setoran ke oknum pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. KPK pun tengah mengusut hal tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan ini bermula dari adanya temuan uang ratusan juta rupiah beserta valuta asing dan emas di Kanwil BPN Jawa Timur.

"Ada dugaan kantah-kantah di wilayah tersebut, setor uang ke oknum di kanwil BPN Jatim," kata Budi, Minggu (27/9/2026).

Kendati demikian, Budi belum merinci lebih jauh terkait hal ini. KPK masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan usai penggeledahan.

Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan menemukan sejumlah uang pada Kamis, 24 September 2026. Penggeledahan dilakukan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Penyidik menemukan uang senilai ratusan juta rupiah, yang kemudian dilakukan penyitaan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat 25 September 2026.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244509/kpk-tgb6_large.jpg
KPK Temukan Valas dalam Penggeledahan di Kanwil BPN Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244279/kejagung-s0Gf_large.jpg
Rugikan Rp401 Miliar, Kejagung Tetapkan Korporasi dan 4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244270/bupati_gowa-WCvV_large.jpg
Jadi Tersangka, Bupati Gowa Tak Ditahan Kortas Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244163/kpk-DsqL_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta saat Geledah Kanwil BPN Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243967/hery_susanto-Ahr0_large.jpg
Kuasa Hukum: Tak Ada Saksi yang Sebut Eks Ketua Ombudsman Terima Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243962/korupsi_ombudsman-LnZP_large.jpg
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement