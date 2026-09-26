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KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Nganjuk

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |17:10 WIB
KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Nganjuk
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri (LMP). Kali ini, kediaman yang disasar berada di Nganjuk, Jawa Timur.

Adanya penggeledahan tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Meski begitu, dia belum mengungkapkan temuan dari kegiatan tersebut.

"Benar, dalam rangkaian giat penggeledahan di Jawa Timur, salah satunya adalah rumah Sdr. LMP di Nganjuk," kata Budi, Sabtu (26/9/2026).

Lampri merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, terkait pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK lebih dulu menggeledah rumah Lampri yang berada di Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (18/9/2026). Dari kegiatan tersebut, KPK mengantongi petunjuk terkait aliran uang dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2026).

 

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Topik Artikel :
Kasus korupsi ATR/BPN KPK
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