KPK Geledah Kanwil BPN Jaktim Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penyidik Komisi Antirasuah menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026). Sehari sebelumnya, tim Lembaga Antirasuah menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto, Jawa Timur.

"Dimana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Namun Budi belum mau mengungkapkan hasil dari penggeledahan tersebut. Sebab, giat masih berlangsung.

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.

Delapan tersangka tersebut yakni: