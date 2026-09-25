KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Anggota BPK Bobby Rizaldi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, absen dari panggilan tim penyidik. Sedianya, ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, pada Jumat (25/9/2026).

"Saksi konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, karena ada agenda lainnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi mengatakan, tim penyidik Lembaga Antirasuah akan menjadwalkan ulang pemanggilan Bobby. Namun, belum disebutkan kapan hal itu dilakukan.

"Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah Bobby pada Selasa 14 Juli 2026. Dari giat itu, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang salah satunya menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

"Dalam penggeledahan ini penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik," ujarnya.

Menurut Budi, barang bukti elektronik akan diekstrak untuk kebutuhan pendalaman informasi yang dibutuhkan penyidik. "Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," ucapnya.