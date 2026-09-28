Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jerat Korporasi, Kejagung Dinilai Serius Usut Kejahatan Tambang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:47 WIB
Jerat Korporasi, Kejagung Dinilai Serius Usut Kejahatan Tambang
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan dugaan korupsi tata kelola nikel. Bahkan, salah satu tersangka adalah korporasi yakni PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Adapun tersangka lainnya adalah BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018. Kemudian, NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019. Selanjutnya MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.

Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, langkah tersebut dapat menguji keterlibatan perusahaan dalam perkara tersebut, apakah hanya berkaitan dengan tindakan individu atau terdapat perbuatan yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan korporasi.

"Perluasan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan penetapan korporasi sebagai tersangka menjadi signifikan untuk melihat rentetan secara konkrit apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan individual semata atau dilakukan dalam kepentingan dan untuk keuntungan korporasi," kata Azmi dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Dalam perkara ini, penyidik disebut menemukan rangkaian dugaan penyimpangan yang berkaitan satu sama lain. Dugaan tersebut mencakup dugaan pemberian suap kepada pejabat, kegiatan ekspor nikel tanpa Domestic Market Obligation (DMO), manipulasi hasil pengujian kadar, penerbitan rekomendasi ekspor tanpa RKAB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244666/kpk-ep0z_large.jpg
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi Terkait Suap Audit di Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244541/kpk-sfS3_large.jpg
KPK Duga Sejumlah Kantah Setoran ke Oknum BPN Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244509/kpk-tgb6_large.jpg
KPK Temukan Valas dalam Penggeledahan di Kanwil BPN Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244279/kejagung-s0Gf_large.jpg
Rugikan Rp401 Miliar, Kejagung Tetapkan Korporasi dan 4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244270/bupati_gowa-WCvV_large.jpg
Jadi Tersangka, Bupati Gowa Tak Ditahan Kortas Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244163/kpk-DsqL_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta saat Geledah Kanwil BPN Jatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement