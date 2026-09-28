Usai Diperiksa KPK, Anggota BPK Bobby: Silakan Tanya ke Penyidik

JAKARTA - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, selesai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Pantauan di lokasi, Bobby yang mengenakan batik dibalut jaket hitam itu keluar sekira pukul 18.15 WIB dengan didampingi empat orang. Artinya, Bobby berada di Gedung Merah Putih KPK selama delapan jam usai datang pada pukul 09.57 WIB.

Bobby pun enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya kali ini. Ia mengklaim, apa yang ditanya penyidik sudah ia jawab.

"Kami hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin ini dan seluruh keterangan yang dimintakan sudah kami sampaikan sepanjang pengetahuan saya," kata Bobby di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Adapun mengenai materi penyidikan hal itu bukan kapasitas kami, jadi silakan langsung ditanyakan kepada penyidik KPK. Saya ucapkan terima kasih," sambungnya.