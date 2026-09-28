Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa KPK, Anggota BPK Bobby: Silakan Tanya ke Penyidik

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |22:01 WIB
Usai Diperiksa KPK, Anggota BPK Bobby: Silakan Tanya ke Penyidik
Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, selesai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Pantauan di lokasi, Bobby yang mengenakan batik dibalut jaket hitam itu keluar sekira pukul 18.15 WIB dengan didampingi empat orang. Artinya, Bobby berada di Gedung Merah Putih KPK selama delapan jam usai datang pada pukul 09.57 WIB.

Bobby pun enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya kali ini. Ia mengklaim, apa yang ditanya penyidik sudah ia jawab.

"Kami hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin ini dan seluruh keterangan yang dimintakan sudah kami sampaikan sepanjang pengetahuan saya," kata Bobby di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Adapun mengenai materi penyidikan hal itu bukan kapasitas kami, jadi silakan langsung ditanyakan kepada penyidik KPK. Saya ucapkan terima kasih," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244741/korupsi-1Lu3_large.jpg
Geledah BPN Jatim, KPK Temukan Rekening Diduga Penampungan Uang Setoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244732/korupsi_nikel-KPgO_large.jpg
Kejagung Tangkap Tersangka Kelima Kasus Korupsi Nikel, Langsung Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244727/bupati_gowa-8SKb_large.jpg
Bupati Gowa Dicekal ke Luar Negeri Buntut Kasus Pemerasan-TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244691/korupsi-wGEq_large.jpg
Jerat Korporasi, Kejagung Dinilai Serius Usut Kejahatan Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244666/kpk-ep0z_large.jpg
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi Terkait Suap Audit di Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244541/kpk-sfS3_large.jpg
KPK Duga Sejumlah Kantah Setoran ke Oknum BPN Jatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement