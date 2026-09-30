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Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Kupang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |18:53 WIB
Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Kupang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Gempa NTT (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi tektonik magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (30/9/2026) sore. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Gempa terjadi pada pukul 17.58.51 WIB. Berdasarkan hasil analisis terbaru BMKG, gempa memiliki magnitudo M4,8 dengan kedalaman 9 kilometer.

Episenter gempa berada pada koordinat 10,24 derajat Lintang Selatan dan 123,59 derajat Bujur Timur. Lokasinya berada di darat, sekitar 26 kilometer sebelah barat Kabupaten Kupang, NTT.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif.

Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan skala intensitas IV Modified Mercalli Intensity (MMI).

 

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Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT Gempa
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