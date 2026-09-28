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Gempa Dangkal M3,4 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |07:30 WIB
Gempa Dangkal M3,4 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat!
Ilustrasi Gempa/Okezone
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JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Bener Meriah, Aceh pada Senin (28/9/2024) sekira pukul 00.54 WIB. Dampak gempa itu juga dirasakan warga Aceh Tengah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, bahwa gempa tersebut berada di darat. Sementara pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 28-Sep-26 00:54:05 WIB, Lok:4.76 LU, 96.70 BT (Pusat gempa berada di darat 18 km barat Bener Meriah), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Aceh Tengah, III Bener Meriah #BMKG," tulis akun X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bener Meriah dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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