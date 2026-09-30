KPK Telusuri Glamping dan Kebun 1,5 Hektare Diduga Milik Ipda Yayat di Subang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terhadap oknum anggota Polri, Ipda Yayat Sudrajat (YYS) alias Lippo, dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dalam perkembangan penyidikan, pihaknya masih menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di Kabupaten Bekasi, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset-aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut," ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (30/9/2026).

Budi menjelaskan, tim penyidik KPK pada hari ini melakukan pengecekan terhadap aset berupa area glamping serta kebun durian dan alpukat di wilayah Ciater, Kabupaten Subang.