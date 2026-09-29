Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Soal Laporan Faizal Assegaf, Jubir KPK Dicecar 50 Pertanyaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |23:30 WIB
Diperiksa Soal Laporan Faizal Assegaf, Jubir KPK Dicecar 50 Pertanyaan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai terlapor dalam laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf.

Budi mengatakan, pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, dia mengaku dicecar 50 pertanyaan.

“Ya, ini penyidik melakukan permintaan keterangan pada hari ini berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran nama baik, ya,” kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (29/9/2026).

“Ada sekitar 50 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Tapi karena memang situasi, kondisinya sangat kondusif ya, tidak terasa ya dari pagi sampai sore permintaan keterangan berlangsung dengan lancar,” sambungnya.

Budi menuturkan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan pencemaran nama baik. Dia hadir untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Terkait dengan pemeriksaan hari ini, pertama, tentu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan seluruh jajaran di Polda Metro Jaya yang telah secara profesional, objektif, dan presisi dalam melaksanakan tugas, baik di tahap penyelidikan ataupun di dalam tahapan-tahapan penanganan suatu perkara,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244871//anom_danujaya-hyuf_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Usai Tabrakan dengan KRL di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244863//akbp_i_dewa_anom_danujaya-agbk_large.jpg
Breaking News! Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Tabrakan KRL di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244856//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-OHpY_large.jpg
KPK Panggil Ulang Dosen Universitas Brawijaya Terkait Kasus Eks Wamenimipas Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244792//polda_metro_jaya_kerahkan_belasan_ribu_personel_kawal_aksi_di_berbaga_wilayah_jakarta-Zw95_large.jpeg
Polda Metro Kerahkan 17 Ribu Personel Amankan 37 Kegiatan, Termasuk Demo di DPR Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244751//kpk-kv3G_large.jpg
Istri Ipda Yayat Mangkir, KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244745//bpk-ifEA_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Anggota BPK Bobby: Silakan Tanya ke Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement