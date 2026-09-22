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KPK Telusuri Asal-usul Belasan Rumah Mewah Milik Ipda Yayat Sudrajat

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:22 WIB
KPK Telusuri Asal-usul Belasan Rumah Mewah Milik Ipda Yayat Sudrajat
KPK menggeledah rumah Ipda Yayat Sudrajat (YYS) di Depok (foto: dok KPK)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri asal-usul belasan rumah mewah, yang diduga dimiliki anggota Intelkam Polsek Cimanggis, Ipda Yayat Sudrajat.

Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok. KPK menduga aset bernilai fantastis itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset milik Yayat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Penyidik menduga bahwa yang bersangkutan memiliki belasan rumah mewah di beberapa lokasi, baik di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan juga wilayah-wilayah lainnya," kata Budi kepada wartawan, Selasa (22/6/2026).

Menurut Budi, penelusuran aset tersebut merupakan tindak lanjut dari fakta yang ditemukan selama proses penyidikan dan persidangan perkara. Salah satunya terkait dugaan penerimaan uang oleh Yayat dalam jumlah puluhan miliar rupiah yang terungkap dalam persidangan.

"Kemudian salah satunya terungkap dalam persidangan terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh yang bersangkutan ya, dalam jumlah puluhan miliar," ujarnya.

 

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