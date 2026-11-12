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Bantu Mobilitas Lansia, Perindo Bali Salurkan Dua Kursi Roda di Buleleng

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |17:47 WIB
Bantu Mobilitas Lansia, Perindo Bali Salurkan Dua Kursi Roda di Buleleng
Perindo Bali salurkan dua kursi roda di Buleleng (Foto: Dok)
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BULELENG - Selama hampir tiga tahun, kelumpuhan membatasi aktivitas Cening Renika (84). Bantuan kursi roda membuka harapan bagi warga Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, ini untuk bergerak lebih leluasa dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Bukan hanya Cening, bantuan serupa juga diterima Sari (80), warga Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Selain masing-masing satu kursi roda, keduanya menerima bantuan sembako dan popok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan tersebut disalurkan Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya atau akrab disapa Jro Bima, bersama jajaran DPD Partai Perindo Kabupaten Buleleng, kemarin.

"Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan kursi roda untuk meringankan penderitaan mereka yang sakit," kata Jro Bima, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran kursi roda merupakan bagian dari kegiatan sosial Partai Perindo Bali yang telah menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah. Sebelumnya, bantuan serupa disalurkan kepada warga di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan desa-desa lainnya di Buleleng.

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