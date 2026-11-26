Lindungi Anak dari Kejahatan Digital, Partai Perindo Dorong Pembentukan Posko Literasi hingga Desa

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Penyandang Disabilitas DPP Partai Perindo, Rahmi A Kamila (foto: dok ist)

JAKARTA - Partai Perindo mendorong penguatan literasi digital di lingkungan keluarga, dan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melindungi anak dari ancaman kejahatan di ruang digital.

Upaya tersebut dinilai penting karena perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah, dan penindakan terhadap pelaku. Keterlibatan orang tua serta masyarakat juga diperlukan agar anak lebih terlindungi saat beraktivitas di dunia maya.

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Penyandang Disabilitas DPP Partai Perindo, Rahmi A Kamila, mengatakan tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dia menyoroti penanganan 26.869 konten pornografi anak oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital.

Rahmi juga mengapresiasi langkah Kemkomdigi dalam memperkuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik melalui kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

"Kami sangat mengapresiasi Kemkomdigi dalam memastikan penyelenggara sistem elektronik termasuk platform bertanggung jawab melindungi anak-anak kita. Ke depan, tantangan untuk melindungi anak di ruang digital terutama di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif, tentu akan semakin berkembang dan kompleks," kata Rahmi dalam keterangannya, Kamis (26/11/2026).