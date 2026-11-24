Tindak Lanjuti Hasil Reses, Legislator Perindo Alpon Desak Pembenahan Data PKH dan Pengawasan Pupuk Subsidi

BATU BARA - Ketepatan penyaluran bantuan sosial dan kepatuhan terhadap harga pupuk bersubsidi menjadi dua persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Evaluasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengawasan harga pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) diperlukan agar bantuan diterima masyarakat yang berhak dan petani mendapatkan pupuk dengan harga sesuai ketentuan.

Anggota Komisi II DPRD Batu Bara, Alpon Sirait, mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kembali data penerima PKH. Menurutnya, pendataan yang akurat diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kriteria.

"Kami mendorong pendataan ulang penerima PKH karena masyarakat mengeluhkan masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran," ujar legislator Partai Perindo tersebut, Selasa (24/11/2026).

Selain persoalan bantuan sosial, Alpon juga menyoroti harga pupuk bersubsidi. Dia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan penjualan pupuk subsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

"Pemerintah harus memastikan penjualan pupuk subsidi sesuai dengan HET. Persoalan harga pupuk perlu mendapat perhatian agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau," tegas Ketua DPD Partai Perindo Batu Bara tersebut.