Prabowo Kembali Puji Kapolri, Singgung Keberanian Bersihkan Internal Polri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kali ini, Prabowo memuji keberanian Kapolri dalam menindak oknum di internal kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan.

Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 di Gedung Bank Indonesia (BI), Jumat (27/11/2026) malam.

Di hadapan sejumlah pejabat negara dan duta besar negara sahabat, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas langkah pembenahan di tubuh Polri.

"Berkali-kali saya berterima kasih dalam beberapa minggu ini kepada Kapolri yang berani, berani membersihkan korpsnya sendiri," tegas Prabowo.

Apresiasi itu disampaikan ketika Presiden mengingatkan pentingnya integritas dan upaya membersihkan institusi pemerintahan dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

Menurut Prabowo, pembenahan tidak boleh hanya dilakukan di lingkungan kepolisian. Seluruh lembaga negara, termasuk sektor perbankan milik pemerintah, juga harus memastikan pengelolaan kewenangan dan keuangan berjalan secara transparan serta bertanggung jawab.