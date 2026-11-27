Kala Prabowo Singgung Perang Candu China: Narkoba Bisa Hancurkan Kekuatan Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya narkoba yang dinilainya dapat menghancurkan kekuatan dan daya tahan suatu bangsa. Ia mencontohkan sejarah Perang Candu atau The Opium Wars di Tiongkok sebagai gambaran bagaimana narkoba pernah menjadi instrumen pelemahan sebuah negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 601,7 ton di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis 26 November 2026.

Prabowo menjelaskan, pada masa kolonialisme, penyebaran opium menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah penjajah untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas pengaruhnya terhadap bangsa yang dijajah.

"Dalam sejarah, kita mengenal The Opium Wars yang dilancarkan terhadap negara-negara besar, peradaban-peradaban besar," ujar Prabowo.

Ia juga mengingatkan, bahwa praktik penyebaran dan perdagangan narkoba pada masa penjajahan mendapat perlindungan hingga dukungan dari pemerintah kolonial.