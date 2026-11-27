Prabowo Siapkan Studio Guru untuk Perluas Akses Pendidikan Jarak Jauh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan fasilitas Studio Guru sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas, dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

Melalui fasilitas tersebut, para guru terbaik dapat memberikan pembelajaran jarak jauh ke sekolah-sekolah di berbagai daerah, terutama wilayah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

“Dari studio ini, guru-guru terbaik dalam mata pelajaran penting bisa melakukan siaran ke seluruh sekolah di Indonesia,” ujar Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 November 2026.

Menurut Prabowo, fasilitas tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga pendidik, khususnya di daerah yang masih kesulitan mendapatkan guru untuk mata pelajaran tertentu.

“Jadi, nanti pelajaran yang mungkin di suatu daerah gurunya kurang atau gurunya sulit didapatkan, kita bisa mengajar melalui studio pusat,” katanya.