KPAI Minta Polisi Usut Tuntas Pola Perundungan Kasus Kematian Siswi SMA di Malang

MALANG - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya SNIP (17), siswi kelas XII salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban perundungan sekaligus pengeroyokan oleh rekan-rekannya.

"KPAI turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak S atas pengeroyokan yang dialami," tulis Diyah saat dihubungi iNews Media Group pada Sabtu (28/11/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 59A, terdapat empat bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan, yakni penanganan secara cepat, pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Namun, jika sang anak telah meninggal dunia, pendampingan psikologis diberikan kepada pihak keluarga.

"Sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 59A, maka: 1. Proses cepat, 2. Mendapatkan pendampingan psikologis (terutama jika anak sudah meninggal, maka pendampingan diberikan kepada keluarga), 3. Mendapatkan bantuan sosial, 4. Mendapatkan perlindungan hukum," terangnya.

KPAI menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematiannya secara transparan. "Hak anak yang meninggal dunia dengan kondisi tertentu adalah mendapat penyebab kematiannya dengan jelas agar tidak mendapatkan stigma negatif," jelasnya.

Tak hanya itu, KPAI menekankan agar kasus perundungan tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam lantaran diduga melibatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan secara berkelompok dan disertai perencanaan, sehingga perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian.

"Perlu dilihat kondisi kasus seperti ini adalah pola pengeroyokan dengan kondisi perencanaan dan tentu berkelompok yang perlu didalami lebih lanjut pola kelompok ini dengan keterlibatan berbagai pihak," tuturnya.