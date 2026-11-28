Berstatus ABH, Pelaku Pengeroyokan Siswi di Malang Tetap Bisa Ikut Ujian

JAKARTA - Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan kematian Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMA negeri di Kota Malang. Keempat tersangka masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMA, sehingga mereka berstatus sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

"Untuk pelaku ada 4 anak yang berhadapan hukum (ABH). Dalam proses ini penyidik telah memeriksa atau melakukan pemeriksaan sebanyak 8 saksi, di mana 1 adalah sebagai saksi pelapor dan 7 adalah saksi yang melihat, mengetahui, dan mengalami kejadian tersebut," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno saat konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, Jumat sore (27/11/2026).

Keempat ABH yang ditetapkan dalam kasus ini adalah CAN (16), warga Blimbing, SP (16), warga Kedungkandang, IDH (16), warga Blimbing, dan WRLI (16), warga Lowokwaru, Kota Malang. Sebagai ABH, proses hukum yang dilakukan pada keempat pelajar tersebut berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pedoman tersebut, para pelaku juga masih mendapatkan hak-hak secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa selama menjalani proses hukum, pelaksanaan persidangan dilakukan secara tertutup, memperoleh pendampingan orang tua, wali, dan orang yang dipercaya oleh anak, perlindungan identitas diri pribadi, hingga hak tetap memperoleh pendidikan selama menjalani masa pembinaan.

Mereka juga tetap difasilitasi untuk mengikuti ujian akademis selama proses hukum berjalan.

"Tetap kita tempatkan nanti tempat khusus, hak-hak ABH ini tetap kita berikan termasuk anak nanti kalau tidak salah nanti hari Senin akan melaksanakan ujian nanti kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan agar tetap bisa mengikuti proses ujian dan proses belajar mengajar," terang Danang.