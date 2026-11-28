38 Orang Ditangkap Buntut Kerusuhan di Rumah Pelaku Pengeroyokan Siswi Malang

MALANG - Polisi mengamankan dan memeriksa 38 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di rumah pelaku pengeroyokan siswi di Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (28/11/2026) dini hari. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah akun media sosial yang memprovokasi massa hingga berujung pembakaran dan perusakan kendaraan.

"Saat ini, yang sedang kita periksa 38. Kita periksa termasuk akun-akun yang memprovokasi yang mengajak perusakan sedang kita periksa intensif," ujar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto setelah bertakziah ke rumah korban meninggal dunia, Silva Nur Intana, di Arjosari, Blimbing, Jawa Timur.

Dalam kerusuhan tersebut, dua mobil polisi dibakar, satu mobil lainnya dirusak, serta beberapa sepeda motor milik warga perumahan turut menjadi sasaran perusakan. Kapolda memastikan proses hukum terkait kasus pengeroyokan maupun kerusuhan tersebut akan dilakukan secara profesional.

Ia menambahkan, aksi pengeroyokan siswi yang dilakukan beberapa orang siswi hingga menyebabkan korban meninggal dunia diduga telah direncanakan. Sementara itu, pihaknya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar, terutama di media sosial. Ia meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian.

Diketahui, massa mendatangi rumah orangtua salah satu pelaku pengeroyokan di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Mereka mendatangi rumah salah satu orangtua pelaku berinisial CAN, yang diketahui merupakan salah satu anggota kepolisian.