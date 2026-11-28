Pelaku Pengeroyokan Siswi di Malang Dipindahkan ke Lapas Perempuan

MALANG - Para pelaku pengeroyokan seorang siswi, Silva Nur Intania Putri, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari sebelumnya ditempatkan di tempat khusus. Meski dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, keempat pelaku masih mendapatkan hak-hak sebagai anak.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Alex Sandy Siregar mengungkapkan, keempatnya ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman perkara. Mereka adalah CAN (16), warga Blimbing; SP (16), warga Kedungkandang; IDH (16), warga Blimbing; dan WRLI (16), warga Lowokwaru, Kota Malang.

"Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan mengikuti proses pemeriksaan secara maraton. Setelah selesai pemeriksaan di Polresta, penyidik kami menitipkan terduga pelaku ke Lapas Perempuan Kelas IIA," kata Alex Sandy Siregar, Sabtu (28/11/2026).

Pemindahan disebut karena situasi dan kondisi yang berkembang selama proses penanganan perkara, termasuk adanya ketidaknyamanan yang dialami para ABH. Meski ditempatkan di Lapas Perempuan, keempatnya ditempatkan di rumah khusus secara terpisah, sesuai peraturan perundang-undangan.

"Meskipun masih berusia anak-anak, proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.