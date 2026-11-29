Warga Perumahan Emerald Garden Usir Keluarga Pelaku Pengeroyokan Silva

MALANG - Warga Perumahan Emerald Garden, Desa Saptorenggo, Kabupaten Malang, memutuskan mengusir keluarga pelaku dari terduga pengeroyokan Silva Nur Intania Putri. Orang tua CAN (16) salah satu terduga pelaku pengeroyokan yang diketahui merupakan salah satu anggota polisi.

Yulius, warga Perumahan Emerald Garden menyatakan, warga secara kompak memang sudah dari awal kemunculan kasus ini mendukung upaya kepolisian mengusut tuntas dugaan perundungan yang dilakukan oleh CAN, yang merupakan anak dari salah satu warga di Perumahan Emerald Garden.

"Kita tidak pernah mendukung tindakan bullying,dan pastinya kita juga tidak pernah melindungi pelaku di perum ini. Kita ketahui bersama pelaku tidak ada di rumahnya sini," kata Yulius, saat ditemui Okezone, Minggu, (29/11/2026).

Yulius mengungkapkan, sepakat juga sudah mengusir orang tua dari CAN yang tinggal di Perumahan Emerald Garden. Bahkan pembicaraan itu sudah muncul sebelum massa berdatangan mengepung area Perumahan Emerald Garden.

"Warga sudah pada kumpul dan warga sudah sepakat untuk mungkin nanti keluarga pelaku itu tidak diizinkan lagi untuk tinggal di sini. Itu sudah jadi kesepakatan warga," ujarnya.

Dia juga menyayangkan sikap dan ulah massa yang menyerbu kawasan Perumahan Emerald Garden, padahal secara keseluruhan warga tidak mengetahui akar muasal permasalahannya.

Warga juga mengaku terkejut dengan kedatangan ratusan massa pada Jumat (27/11/2206) malam hingga Sabtu (28/11/2026) dini hari kemarin. Namun ia memahami kondisi emosional warga yang berdatangan ke kawasan perumahan.