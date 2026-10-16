BMKG: 8% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 8% Zona Musim (ZOM) di wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan hingga pertengahan Oktober 2026.

“Sekitar 76% Zona Musim di Indonesia masih mengalami musim kemarau, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, sementara 8% telah memasuki musim hujan,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/10/2026).

Kondisi ini berpotensi memperpanjang kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah yang masih minim hujan, khususnya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, serta Papua Selatan.

BMKG mengungkapkan, meskipun curah hujan secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang dapat mendukung pembentukan awan hujan dalam waktu yang relatif singkat. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) secara spasial diprakirakan aktif di sebagian wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

Sementara itu, Gelombang Rossby Ekuatorial diperkirakan aktif di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, sedangkan Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, sebagian besar wilayah Kalimantan, pesisir selatan Jawa, sebagian besar Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua.