Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 8% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:14 WIB
BMKG: 8% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan
Cuaca hujan (Foto Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 8% Zona Musim (ZOM) di wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan hingga pertengahan Oktober 2026. 

“Sekitar 76% Zona Musim di Indonesia masih mengalami musim kemarau, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, sementara 8% telah memasuki musim hujan,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/10/2026).

Kondisi ini berpotensi memperpanjang kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah yang masih minim hujan, khususnya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, serta Papua Selatan.

BMKG mengungkapkan, meskipun curah hujan secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang dapat mendukung pembentukan awan hujan dalam waktu yang relatif singkat. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) secara spasial diprakirakan aktif di sebagian wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

Sementara itu, Gelombang Rossby Ekuatorial diperkirakan aktif di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, sedangkan Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, sebagian besar wilayah Kalimantan, pesisir selatan Jawa, sebagian besar Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
musim hujan BMKG Hujan cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247511/hujan-zKbD_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Depok dan Tangerang Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/338/3247332/cuaca-RxL9_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/338/3246515/cuaca-7b0d_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Mayoritas Berawan, Bogor Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245780/hujan-3oG8_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Hujan Bakal Melanda Bogor hingga Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245686/cuaca_jabodetabek-Fmho_large.jpg
Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244758/cuaca-HXj0_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor Hujan Ringan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement