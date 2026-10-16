Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal Sepanjang Hari

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, pada Jumat (16/10/2026).

Pada pagi hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–34 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan memiliki suhu udara berkisar 26–36 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada rentang 40–96 persen. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca terkini.

(Awaludin)

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