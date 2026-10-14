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BMKG Catat 25 Daerah Alami Kurang Hujan Ekstrem Panjang, DIY Terlama 161 Hari

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:42 WIB
BMKG Catat 25 Daerah Alami Kurang Hujan Ekstrem Panjang, DIY Terlama 161 Hari
Cuaca hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 25 daerah di Indonesia mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrem panjang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi wilayah dengan periode kurang hujan terlama, yakni mencapai 161 hari.

“Zona Musim di Indonesia dominan mengalami musim kemarau. Namun demikian, banyak provinsi yang mengalami tidak hujan selama lebih dari 1 bulan,” tulis BMKG lewat media sosial Instagram resmi BMKG, Selasa (13/10/2026).

Selain itu, ada wilayah Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan 160 hari, disusul Jawa Timur selama 159 hari. Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat mengalami kurang hujan selama 148 hari, Nusa Tenggara Barat (NTB) 145 hari, dan Bali 143 hari.

Wilayah lain yang mengalami kurang hujan ekstrem panjang yakni Jawa Barat selama 140 hari, Banten 137 hari, Sulawesi Selatan 132 hari, Maluku 124 hari, serta Bangka Belitung 123 hari.

Sementara itu, Sulawesi Tenggara tercatat mengalami kurang hujan selama 119 hari. Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat masing-masing mencapai 118 hari, disusul Kalimantan Tengah 117 hari.

BMKG juga mencatat Lampung dan Maluku Utara mengalami kurang hujan selama 116 hari, DKI Jakarta 109 hari, Sumatera Selatan 106 hari, serta Papua Barat 100 hari.

 

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Topik Artikel :
Kemarau BMKG cuaca
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