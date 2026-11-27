BMKG Peringatkan Gelombang hingga 4 Meter di Laut Arafuru dan Perairan Selatan Jawa

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 27-30 November 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 4 meter.

Dalam laporan peringatan dini tersebut, BMKG menyebutkan pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-17 knot.

Sementara itu, di wilayah selatan ekuator, angin umumnya bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 7-17 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua Barat Daya," kata BMKG, Jumat (27/11/2026).

Kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di sejumlah perairan. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Samudra Hindia barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, hingga perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian utara, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.

Sementara itu, gelombang lebih tinggi, yakni 2,5-4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Bali, serta Laut Arafuru bagian barat.