Gempa Dangkal M5,4 Guncang Teluk Tomini, Getaran Terasa hingga Gorontalo dan Minahasa

JAKARTA - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 mengguncang wilayah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, pada Rabu (25/11/2026) malam pukul 19.08 WIB. Meski tergolong gempa dangkal dan getarannya dirasakan hingga Sulawesi Utara serta Gorontalo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa episenter gempa terletak di laut pada koordinat 0,41° LS dan 123,10° BT. Lokasi tersebut berjarak sekitar 58 kilometer arah timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 37 kilometer.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng," kata Wijayanto, Rabu (25/11/2026) malam.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan nyata di dalam rumah, seakan-akan ada truk yang sedang melintas. Guncangan tersebut masuk dalam skala intensitas III MMI.

Getaran gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah, meliputi Luwuk, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Pohuwato, Boalemo, hingga Minahasa Tenggara.