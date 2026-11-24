Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Berpotensi Guyur Jakarta hingga Bogor

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Selasa, (24/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, menjelang siang hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kota Tangerang, dan Kota Bogor. Sementara itu, Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Potensi cuaca ekstrem tersebut diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor pada siang hingga malam hari.