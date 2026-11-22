Gempa M4,8 Guncang Sentani, Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi yang mengguncang wilayah Sentani, Papua, pada Minggu (22/11/2026). Gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,8.

"Gempa Mag: 4.8, 22-Nov-26 06:16:01 WIB," tulis BMKG melalui akun X.

Pusat gempa berada pada koordinat 2,29 derajat Lintang Selatan (LS) dan 140,30 derajat Bujur Timur (BT), atau sekitar 35 kilometer barat laut Sentani.

BMKG menyebut gempa tersebut terjadi pada kedalaman 6 kilometer.

Tak lama berselang, BMKG kembali melaporkan gempa di wilayah tersebut. Kali ini, gempa memiliki kekuatan magnitudo 2,1 yang terjadi pada pukul 06.44 WIB. Gempa kedua tersebut berada pada kedalaman 28 kilometer.

(Awaludin)

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