BMKG: Perubahan Iklim Masih Jadi Ancaman Nyata Bumi Sejak 1850

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan perubahan iklim yang berlangsung sejak era praindustri 1850 menjadi salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Dampaknya tidak hanya memicu kenaikan suhu bumi, tetapi juga mengubah pola cuaca hingga meningkatkan risiko bencana ekstrem.

“Ancaman nyata bagi bumi kita yang terjadi sejak era praindustri tahun 1850 dan masih terjadi sampai hari ini adalah perubahan iklim (climate change). Kalau tadi perang dunia dan pandemi ada selesainya, perubahan iklim sejak 1850 sampai hari ini masih terus terjadi. Inilah ancaman nyata bagi bumi kita saat ini yang masih terus berlangsung,” ungkap Plh. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, A. Fachri Radjab, dikutip dari keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan Global Risks Report dari World Economic Forum, risiko lingkungan mendominasi daftar ancaman global jangka panjang. Tiga risiko teratas meliputi kejadian cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem (biodiversity loss and ecosystem collapse), serta perubahan kritis pada sistem bumi.

Fachri menekankan perubahan iklim perlu dipahami berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan. Data kenaikan suhu global sejak 1850 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang semakin nyata, terutama sejak awal 2000-an. Laporan State of the Global Climate yang diterbitkan World Meteorological Organization (WMO) juga mencatat 2024 menjadi tahun terpanas dalam catatan pengamatan, dengan kenaikan suhu global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri. Sementara itu, kenaikan suhu pada 2025 tercatat sekitar 1,43 derajat Celsius.

Dampak perubahan iklim juga terlihat dari meningkatnya kejadian cuaca ekstrem. BMKG mencatat kecenderungan bertambahnya hari dengan curah hujan ekstrem saat musim hujan, sementara pada musim kemarau periode Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut dapat berlangsung semakin panjang.