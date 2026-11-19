Jelang Musim Hujan, BMKG Imbau Masyarakat Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, seiring masuknya periode musim hujan di berbagai wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini dan berkelanjutan mengingat karakteristik hujan serta potensi dampaknya dapat berbeda di setiap wilayah.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tidak hanya dilakukan ketika hujan lebat terjadi. Namun, juga perlu dibangun melalui pemahaman mengenai potensi bahaya dan risiko bencana di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diharapkan dapat mengenali kondisi wilayahnya, mengetahui jalur evakuasi, serta memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi cuaca ekstrem. “Musim hujan perlu disikapi dengan kesiapsiagaan bersama. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus memahami potensi risiko di lingkungannya dan melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG terus berupaya menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini sebagai dasar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat,” kata Faisal, Rabu (18/11/2026).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan kondisi cuaca di wilayah Indonesia pada November–Desember 2026 dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang bervariasi antardaerah. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer ekuatorial, pola konvergensi dan pertemuan massa udara, serta keberadaan sistem tekanan rendah dan sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Indonesia dapat mendukung pertumbuhan awan hujan.

Selain itu, penguatan Monsun Asia yang mulai memengaruhi pola angin regional juga berpotensi meningkatkan suplai massa udara lembap dan mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah.