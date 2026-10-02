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BNPB Kebut Realisasi Bantuan Stimulan Pascabencana NTT

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |13:30 WIB
BNPB Kebut Realisasi Bantuan Stimulan Pascabencana NTT
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau secara langsung progres penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana serta memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target. Kunjungan diawali di Kabupaten Sikka. 

Kepala BNPB beserta rombongan melihat langsung hunian sementara (huntara) percontohan yang berada di Lapangan Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Penyaluran merujuk pada SK Bupati Sikka Nomor 441/HK/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Calon Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana.

Total penerima bantuan di Kabupaten Sikka sebanyak 1.055 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian Rusak Berat (RB) ada 153 unit, Rusak Sedang (RS) ada 371 unit, dan Rusak Ringan (RR) 531 unit. Bagi warga terdampak gempa NTT yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan skema hunian sementara yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap.

"Terhadap warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sambil menunggu hunian tetapnya dibangun pemerintah, maka akan mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan," ujar Suharyanto melalui keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Kepala BNPB juga berkunjung ke Dusun Waidoko, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Di Desa Waidoko, Kepala BNPB meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) Relokasi Mandiri bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

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