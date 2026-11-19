Gempa M5,4 Guncang Nias Barat Sumut, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,4 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 08.34 WIB dengan kedalaman 12 kilometer. Pusat gempa berada di darat 114 Km Barat Daya Nias Barat Sumut.

Gempa Mag:5.4, 19-Nov-26 08:34:48 WIB, Lok:0.47 LU,96.56 BT (114 km BaratDaya NIAS BARAT-SUMUT), Kedalaman:12 Km, tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

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