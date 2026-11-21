Breaking News! Gempa Besar M7,2 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Maluku, pada Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 16.42.11 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 7,88 derajat Lintang Selatan dan 127,51 derajat Bujur Timur.

Lokasi gempa berada sekitar 43 kilometer barat laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 125 kilometer.

Hingga saat ini, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa tersebut. Begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan.

(Arief Setyadi )

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