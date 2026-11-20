Siklon Akvan dan Bibit Siklon 96S Terpantau Dekat Indonesia, BMKG Minta Warga Waspada

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan keberadaan Siklon Tropis Akvan dan Bibit Siklon Tropis 96S yang masih terpantau di sekitar wilayah Indonesia. Masyarakat pun diimbau tetap mewaspadai potensi dampak cuaca serta gelombang tinggi yang ditimbulkannya.

“Siklon Tropis Akvan terpantau berada di Teluk Benggala. Dalam 24 jam ke depan, siklon ini diprakirakan menurun dan intensitasnya berada pada kategori Tropical Low, bergerak ke arah utara menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Kemudian, BMKG juga melaporkan bahwa Bibit Siklon Tropis 96S terpantau berada di Samudra Hindia barat daya Sumatra Barat dan sudah berada di luar wilayah tanggung jawab TCWC. Dalam 24 jam ke depan, bibit siklon ini memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah tenggara.

BMKG pun memberikan peringatan dampak tidak langsung terhadap cuaca dan perairan Indonesia hingga 20 November 2026 pukul 19.00 WIB. Siklon Tropis Akvan tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan.

Sementara itu, dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 96S berupa gelombang laut dengan ketinggian 1,25–2,5 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung.

“Masyarakat di wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Masyarakat pesisir serta pengguna transportasi laut juga diimbau mewaspadai gelombang tinggi,” imbau BMKG.



(Rahman Asmardika)

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