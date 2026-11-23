Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi diguyur hujan, pada Senin (23/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Sementara itu, wilayah Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Adapun Jakarta Timur berpotensi dilanda hujan petir.

Untuk suhu udara, Kepulauan Seribu diperkirakan berada pada kisaran 27–29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 74–85 persen.

Jakarta Pusat diprakirakan memiliki suhu 25–30 derajat Celsius dengan kelembapan 74–95 persen. Sementara Jakarta Utara berada pada kisaran 26–29 derajat Celsius dengan kelembapan 74–92 persen.

Di Jakarta Barat, suhu udara diperkirakan mencapai 25–30 derajat Celsius dengan kelembapan 74–97 persen.