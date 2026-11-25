Gempa M5,5 Guncang Pulau Puah Sulteng, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,5 mengguncang Pulau Puah, Sulawesi Tengah, Rabu (25/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 19.08 WIB dengan kedalaman 56 kilometer. Pusat gempa berada di 56 Km Timur Laut Pulau Puah Sulteng.

Update Info Gempa Mag:5.5, 25-Nov-26 19:08:11 WIB, Lok:0.43 LS,123.08 BT (56 km Timur Laut PULAU PUAH-SULTENG), Kedalaman:56 Km, dirasakan di luwuk III MMI,” tulis BMKG dalam keterangannya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

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