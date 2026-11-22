Gempa M5,4 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang wilayah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/11/2026) pukul 14.54.40 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pemutakhiran (update) dengan magnitudo 5,3 pada kedalaman 10 km. Episenter gempa terletak pada koordinat 3,09° LU; 126,54° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 102 km arah barat daya Melonguane, Kepulauan Talaud.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, dalam keterangan tertulisnya.

Wijayanto mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan pada Lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal fault).

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) di Tahuna, Kepulauan Sangihe.

Wijayanto memastikan hingga pukul 15.15.00 WIB, hasil pemantauan (monitoring) BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi,” imbaunya.



(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.