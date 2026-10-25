Gempa M6,2 Guncang Kepulauan Vanuatu, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA - Gempa kekuatan M6,2 mengguncang Kepulauan Vanuatu, Minggu, 25 Oktober 2026, pukul 09.24.03 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.2 pada kedalaman 142 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 14,98° LS ; 167,34° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 325 km barat laut Portvila, Vanuatu.

Wijayanto mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi di dalam Lempeng Australia yang tersubduksi di bawah Kepulauan Vanuatu pada zona subduksi New Hebrides.