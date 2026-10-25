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Gempa M6,4 Guncang Jepang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |11:30 WIB
Gempa M6,4 Guncang Jepang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Gempa Jepang (foto: Freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang Kepulauan Bonin, Jepang, pada Minggu (25/10/2026) pukul 09.09.23 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa bumi tersebut memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo 6,4 dan kedalaman 480 kilometer.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 27,84° LU dan 139,46° BT, tepatnya di laut, sekitar 874 kilometer barat daya Tokyo.

 

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Jepang Gempa
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