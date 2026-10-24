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Gempa Besar M7,1 Vanuatu Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:57 WIB
Gempa Besar M7,1 Vanuatu Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Gempa Besar M7,1 Vanuatu Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan, gempa besar M7,1 yang mengguncang wilayah Kepulauan Vanuatu tidak berpotensi tsunami di Indonesia. Dampak yang disebabkan gempa tersebut belum diketahui.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa besar di Vanuatu ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,0 pada kedalaman 10 km.

“Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 14,00° LS ; 165,80° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 500 km barat laut Portvila, Vanuatu,”  kata Wijayanto, Sabtu (24/10/2026).

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di zona outer-rise dekat New Hebrides Trench.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

 

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