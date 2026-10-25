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Gempa M 3,7 Guncang Kota Sorong Papua Barat Daya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |21:13 WIB
Gempa M 3,7 Guncang Kota Sorong Papua Barat Daya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
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JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (25/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan gempa tersebut berpusat di laut dan getarannya dirasakan dengan skala intensitas II MMI di Kota Sorong.

BMKG menyebut gempa bumi itu terjadi pada pukul 21.47 WIT. Lokasi pusat gempa berada pada koordinat 131,38° Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 21 km arah timur laut Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan kedalaman 2 km.

"Analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan kekuatan M3,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,71° LS dan 131,38° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 21 km arah timur laut Kota Sorong, Papua Barat Daya pada kedalaman 2 km," tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif, serta tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," jelasnya.

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