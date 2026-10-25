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Gempa M4,7 Guncang Aceh Tamiang, BMKG: Hati-hati Gempa Susulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |15:22 WIB
Gempa M4,7 Guncang Aceh Tamiang, BMKG: Hati-hati Gempa Susulan
gempa (foto: Freepik)
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JAKARTA - Gempa kekuatan M4,7 mengguncang Kabupaten Aceh Tamiang, pada Minggu (25/10/2026) pukul 14.40 WIB. BMKG melaporkan gempa ini berpusat di darat.

"Gempa Info Gempa Mag:4.7, 25-Okt-26 14:40:01 WIB, Lok: 4.24 LU - 97.65 BT (44 km Barat KAB-ACEHTAMIANG)," tulis BMKG dalam keterangannya.

BMKG melaporkan gempa ini dirasakan(MMI) IV di Gayo Lues. Sementara update BMKG, pusat gempa berada di darat 44 km barat Kabupaten Aceh Tamiang.

Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Aceh Gempa
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